O homem foi capturado no bairro Coreia, em Mesquita - Imagem de internet

Publicado 11/09/2021 16:25

Policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam um homem, que não teve a identidade revelada, por colaborar com o tráfico de drogas. Ele foi capturado no bairro Coreia, em Mesquita, na Baixada Fluminense, após trabalho de inteligência e monitoramento.



De acordo com os agentes, a ação foi em cumprimento de um mandado de prisão condenatória.



Diante dos fatos, o homem será encaminhado para o sistema penitenciário, onde estará à disposição da Justiça.