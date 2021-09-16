Covid-19: forma original do vírus foi quase toda substituída por variantesReprodução
Mesquita registra mais uma morte e cinco casos positivos de covid-19
O município vacina nesta sexta-feira (17) pessoas a partir de 12 anos
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Detran realiza mutirão de serviços neste sábado (18) em Mesquita
Serão disponibilizadas 6.640 vagas para os serviços de habilitação e emissão da carteira de identidade
Quarteto acusado de integrar tráfico de drogas é preso em comunidade de Mesquita
Com o grupo foram apreendidos três rádios transmissores e drogas
Mesquitenses acima dos 12 anos já podem receber a vacina contra a covid-19
O atendimento acontece diariamente nas clínicas da família Jacutinga e São José, das 8h às 17h
Policiais recuperam celular roubado e prendem homem por receptação em Mesquita
De acordo com os agentes, o homem foi detido no Centro da cidade e não ofereceu resistência durante a ação
População cobra da Prefeitura de Mesquita mais asfalto e fiscalização de trânsito em Rocha Sobrinho
Segundo uma moradora, para atravessar a Via Light, os pedestres precisam se arriscar no acostamento, tendo em vista que as passarelas estão danificadas
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