Covid-19: forma original do vírus foi quase toda substituída por variantes - Reprodução

Covid-19: forma original do vírus foi quase toda substituída por variantesReprodução

Publicado 16/09/2021 22:16

Boletim Epidemiológico de hoje, dia 16, o município de 4.109 casos positivos da doença. O número de óbitos, 469, recebeu mais um registro desde a última atualização.

Node hoje, dia 16, o município de Mesquita , na Baixada Fluminense, registrou mais cinco casos de coronavírus. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem, ao todo,casos positivos da doença. O número de óbitos,, recebeu mais um registro desde a última atualização.

Ao todo, 3.632 mesquitenses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Mesquita tem 6 e podem ser descartados 2.333 casos.



Vacinação

O município vacina, nesta sexta-feira, 17, a população a partir de 12 anos de idade, além das pessoas inseridas em algum dos grupos prioritários que ainda não receberam a primeira dose da vacina. O atendimento acontece em três postos: as clínicas da família São José e Jacutinga e o Drive-thru do Paço Municipal, que também imuniza pedestres.



A pasta reforça que, agora, as clínicas da família São José e Jacutinga distribuem senhas na vacinação contra covid-19 até 16h, assim como o Drive-thru do Paço Municipal. Munícipe, atente-se!