Polícia apreende 100kg de drogas em Mesquita - Reprodução/ 20º BPM

Polícia apreende 100kg de drogas em MesquitaReprodução/ 20º BPM

Publicado 17/09/2021 22:05

Policiais militares do, em Mesquita , que não tiveram as identidades reveladas, por suspeita de tráfico de drogas. Com eles, os agentes encontraram, aproximadamente,