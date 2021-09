De acordo com o departamento, o atendimento será realizado por ordem de chegada - Divulgação

23/09/2021

Neste sábado (25/09), o Detran Mesquita vai oferecer mais um dia de atendimento com o serviço de identificação civil para aqueles que vão realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médico), vestibulares ou exames como os dos Colégio Militar e Pedro II.



De acordo com o departamento, o atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. Quem não conseguir ser atendido no dia ganhará uma nova senha para ser atendido, também sem agendamento prévio, durante a semana.



Serão oferecidos a primeira e a segunda vias da identidade, e para ser atendido, o estudante precisará apresentar o comprovante de inscrição dos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para os solteiros) ou de casamento.

O Posto do Detran em mesquita está localizado na Rua Juliana, 478, bairro Santo Elias. O local inicia a prestação de serviços às 8h.

