Vacinação contra a Covid avança em Mesquita - divulgação

Vacinação contra a Covid avança em Mesquitadivulgação

Publicado 21/09/2021 19:05 | Atualizado 21/09/2021 19:28

pessoas com 18 anos ou mais. Os adolescentes entre 12 e 17 anos precisam ser vacinados nas clínicas da família Jacutinga e São José. Já as pessoas a partir de 18 anos podem receber o imunizante no drive-thru montado no Paço Municipal, que também recebe pedestres na vacinação contra covid-19.

A vacinação contra covid-19 em Mesquita , na Baixada, segue exclusivamente para pessoas com comorbidades ou deficiência permanente que têm a partir de 12 anos de idade e também para. Os adolescentes entre 12 e 17 anos precisam ser vacinados nas clínicas da família Jacutinga e São José. Já as pessoas a partir de 18 anos podem receber o imunizante no drive-thru montado no Paço Municipal, que também recebe pedestres na vacinação contra covid-19.

No momento da vacinação, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além dos documentos comprobatórios para as pessoas com deficiência, como laudo médico ou cartão de gratuidade de transporte público, por exemplo.



A pasta reforça que, nas clínicas da família São José ou Jacutinga, as senhas são distribuídas até 16h de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, as senhas são distribuídas até 11h nas clínicas.



Postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:



– Drive-thru do Paço Municipal – Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 14h (senhas até 13h). Primeira dose para pessoas a partir de 18 anos e segunda dose de AstraZeneca e CoronaVac.



– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº. Segunda a sexta, das 8h às 17h (senhas até 16h). Sábado, das 8h às 12h (senhas até 11h). Primeira dose para pessoas com comorbidades ou deficiência permanente a partir de 12 anos e para pessoas sem comorbidades ou deficiência permanente a partir de 18 anos, além de segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.



– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha. Segunda a sexta, das 8h às 17h (senhas até 16h). Sábado, das 8h às 12h (senhas até 11h). Primeira dose para pessoas com comorbidades ou deficiência permanente a partir de 12 anos e para pessoas sem comorbidades ou deficiência permanente a partir de 18 anos, além de segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.





LEIA TAMBÉM: Educação de Mesquita é alvo de críticas após fiscalização da Alerj