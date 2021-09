Ação educativa do Detran chamando a atenção para os altos índices de acidentes com vítimas na Dutra - Divulgação

Publicado 21/09/2021 23:46

O Detran.RJ realizou nesta segunda-feira (20/09), como parte das celebrações da, duaspara chamar a atenção para os altos índices de acidentes com vítimas em nossas ruas e estradas, e sensibilizar a todos para a necessidade de um trânsito mais seguro.Na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Mesquita , na Baixada Fluminense, ofez uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (), com foco na segurança dos motociclistas.O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, que acompanhou a operação na Dutra junto com o chefe do Núcleo de Prevenção, Registro e Perícia de Acidentes da PRF, inspetor José Roberto Almeida, explicou que no trecho da rodovia onde a blitz educativa foi realizada, na Baixada Fluminense, ocorrem muitos acidentes envolvendo motociclistas.“Nesta ação conjunta com a PRF, estamos aqui fazendo a abordagem de motociclistas num momento de conscientização e fiscalização, que é muito necessário especialmente nesta região de muitos acidentes”, disse Konder.O promotor de vendas William da Luz Carvalho foi um dos motociclistas abordados pela equipe da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran. Ele recebeu orientações de segurança no trânsito e foi instruído a instalar em sua moto uma antena contra linhas de pipa - um equipamento fundamental para evitar lesões. “Vou colocar a antena para ficar mais protegido. Sem a antena, o risco para o motociclista é muito grande, como os agentes da equipe de Educação me informaram”, comentou William.