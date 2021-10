Em Mesquita, trânsito sofrerá alterações no feriado de Finados, 1 e 2 de novembro - Divulgação

Publicado 29/10/2021 20:18

O trânsito da cidade de Mesquita sofrerá alterações neste feriado de Finados, dias 1º e 2 de novembro. A ideia é liberar as vias públicas para aqueles que forem visitar o Cemitério Jardim de Mesquita. A Avenida Eternidade, localizada na Vila Emil, terá mão única, por exemplo.



Próximo aos locais, agentes estarão orientando os motoristas e visitantes que prestarão homenagens aos entes já falecidos.



Ainda segundo a organização, as ruas próximas ao Cemitério Municipal também contarão com o auxílio de equipes para o controle do tráfego, embora não sofrerão grandes mudanças.



Recomendações



Aos moradores do entorno dos cemitérios, o recomendasse acessar as residências pela Rua Rodolfo Pessoa, no sentido Cosmorama, entre 7h e 18h.

