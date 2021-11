Material apreendido pelo 20º BPM - Divulgação

Publicado 08/11/2021 23:58

Policias Militares do 20º BPM, em Mesquita, prenderam em flagrante um homem responsável pela venda de drogas na Comunidade das Casinhas, no bairro Cosmorama. A identidade do preso não foi divulgada.



Segundo informações dos policiais, a ação foi realizada com apoio do setor de inteligência do 20° Batalhão, através dos dados repassados. Os agentes informaram que o criminoso vinha sendo monitorado pelo serviço reservado do Batalhão.



Por fim, a ocorrência foi conduzida a 53°DP (Mesquita) onde foram tomadas as medidas cabíveis.