Operação do 20º BPM na comunidade da Coreia, em MesquitaDivulgação

Publicado 05/11/2021 20:00 | Atualizado 05/11/2021 20:01

Uma ação do 20º BPM, em Mesquita, na Baixada Fluminense, terminou com um homem preso e drogas apreendidas. A identidade do acusado não foi divulgada.



Segundo as informações do Batalhão, uma equipe estava em patrulhamento, próximo a Comunidade da Coreia, quando avistou o suspeito.



Com ele, a guarnição encontrou e apreendeu uma pistola e farto material entorpecente.



O Batalhão de Mesquita conta com a colaboração dos munícipes para continuar com as ações na cidade. Em caso de denúncia, disque: (21) 2253-1177 ou ligue 190.