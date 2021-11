O 20º BPM apreendeu 170 Tabletes de Maconha, 310 Pedras de crack e 157 Pinos de cocaína - Divulgação

O 20º BPM apreendeu 170 Tabletes de Maconha, 310 Pedras de crack e 157 Pinos de cocaínaDivulgação

Publicado 03/11/2021 23:11

Dois homens foram presos por policiais militares do 20º BPM vendendo drogas na altura da Rua São Paulo, no bairro Vila Norma, em Mesquita. As identidades dos acusados não foram reveladas.



Segundo as informações, uma equipe estava em patrulhamento na Via Light quando avistaram os indivíduos vendendo os materiais entorpecentes. Ao perceberem a presença dos policiais, a dupla empreendeu fuga.



Diante dos fatos, foi realizado um cerco tático, onde equipes do 20º BPM conseguiram capturar os homens e o material entorpecente.



O Batalhão de Mesquita reforça que todo o material apreendido, 2 rádios transmissores, 170 tabletes de maconha, 310 pedras de crack e 157 pinos de cocaína, e os dois traficantes foram conduzidos e encaminhados para delegacia.