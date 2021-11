Moradores reclamam de lixo acumulado nas ruas de Rocha Sobrinho - Reprodução/ Google Maps

Moradores reclamam de lixo acumulado nas ruas de Rocha SobrinhoReprodução/ Google Maps

Publicado 04/11/2021 10:20

Tratamento de esgoto, coleta de lixo e fornecimento de água são alguns dos serviços públicos essências que todo cidadão tem direito. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, moradores do bairro Rocha Sobrinho apresentaram suas preocupações devido à falta destes serviços há dias. Segundo a moradora Marcia Helena, a rua em que mora e transversais estão com lixo acumulado na porta de algumas casas.



“O serviço de coleta de lixo em nossa cidade já foi melhor. Já cheguei a ficar mais de 15 dias sem ver o caminhão do lixo passar em minha rua. Além da rua ficar com mau cheiro, os resíduos largados por outros moradores e não coletados acabam juntando ratos e moscas. Nós pagamos nossos impostos para morarmos em uma cidade limpa, e não do jeito que está”, disse a mesquitense.



Essa não é a primeira vez que moradores reclamam dos serviços públicos na cidade de Mesquita. Na última semana, outra moradora do bairro Banco de Areia alertou nossa página sobre um vazamento de esgoto na rua Dona Perpétua.



Segundo a denunciante, ela e um grupo de moradores já haviam solicitado os serviços municipais por diversas vezes e até aquele momento nada foi feito: “Eu moro aqui há muito tempo e quase não vejo os serviços públicos passando por aqui. Isso é um descaso com os moradores do Banco de Areia e demais bairros”, disse.

Leia também: Dupla é presa por tráfico de drogas em Mesquita