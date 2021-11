o evento foi finalizado e todo o equipamento de som foi apreendido - Reprodução/ PM

o evento foi finalizado e todo o equipamento de som foi apreendidoReprodução/ PM

Publicado 09/11/2021 18:01

Denúncias levaram agentes do 20º BPM a identificar e acabar com uma festa clandestina que aconteceu, na noite do último domingo (07), no bairro da Coreia, em Mesquita. O evento que teve todo o equipamento de som apreendido estava sendo realizado na Rua Carioca.



Segundo detalhes da ação, ao chegarem no local, agentes encontram a rua interditada, sem nenhuma autorização prévia. Os organizadores, por sua vez, também não tinham alvará de autorização da Prefeitura.



Diante dos fatos, o evento foi impedido de acontecer e todo o equipamento de som foi apreendido.

O evento estava sendo realizado na Rua Carioca Reprodução/ PM

A ocorrência foi encaminhada a 53ª DP (Mesquita).