Os agentes Sarmiero e Wellington realizaram o resgate - Divulgação

Publicado 11/11/2021 21:57

O Grupamento Tático Ambiental de Mesquita realizou o resgate de um filhote de gavião ferido, na tarde desta quinta-feira, 11 de novembro. Segundo informações da ação, o animal silvestre foi encontrado por uma moradora de Rocha Sobrinho, na Rua Ermelinda. Os agentes Sarmiero e Wellington foram avisados por telefone e, então, se dirigiram ao local indicado, socorrendo a ave.

“Desde a formação do GTAM, em julho, as demandas ambientais no município vem sendo atendidas de modo bem mais eficaz. Além disso, os canais de comunicação com a Guarda Municipal têm auxiliado e agilizado bastante os processos “, relatou Wanderley Fordiani.

Como todos os animais feridos resgatados, o filhote de gavião foi encaminhado ao Centro de Tratamento de Animais Silvestres (CETAS), que fica em Seropédica. Ainda segundo o Grupamento, no local, ele receberá os tratamentos pertinentes para, então, ser devolvido ao seu habitat comum.

Grupamento Tático Ambiental

As ocorrências podem ser feitas à Guarda Municipal através do telefone (21) 3589-8174, que funciona 24 horas por dia, ou pelo aplicativo do Colab.