Cerca de 80 motoqueiros participam, semanalmente, do evento "rolezinho" em MesquitaReprodução

Publicado 09/11/2021 22:53 | Atualizado 09/11/2021 23:23

Grupos de motoqueiros estão se reunindo, quase todas as segundas-feiras, para a realização do "rolezinho”, encontro marcado pelas redes sociais em lugares públicos, na Estrada Feliciano Sodré, uma das principais de Mesquita. O ato vem gerando medo e desconforto para a população do entrono. Segundo alguns relatos, o movimento ocorre às 2 da madrugada e conta com a participação de, aproximadamente, 100 motos e alguns carros que realizam o pega, competição de corrida de automóvel.



Em vídeo encaminhado por uma leitora, é possível ver uma grade concentração de motoqueiros se exibindo e acelerando suas motos no meio da rua e a poucos metros da sede da prefeitura municipal. As manobras são consideradas proibidas e podem provocar acidentes e transtornos.



A moradora Roberta Gonçalves relata que a prática não é recente, e que já foi até ao executivo realizar denúncia: “Revoltante! A gente tem que dormir para acordar cedo e essa barulheira na nossa porta toda segunda-feira. A sensação que temos é que a prefeitura e o Batalhão policial não existem aqui em Mesquita. Já fiz diversas reclamações lá e disseram que é obrigação do Batalhão, mas nada é resolvido, fica um ‘empurrando’ para o outro”.



O evento de manobras perigosas e intenso barulho vem tirando o sossego da população local. Uma mesquitense disse que devido aos registros de brigas e acidentes, mandou reforçar seu portão residencial e instalar câmeras na entrada.



“Meus filhos não dormem durante a madrugada. Os carros dos vizinhos ficam no portão, se eles batem em um deles, quem vai pagar? Isso é um absurdo. O Batalhão é do outro lado da linha do trem, tem câmeras espalhadas pela cidade e ninguém vê isso?”, questionou a moradora.



Indignada, Roberta Gonçalves finalizou seu relato acrescentando que sua mãe, de 62 anos, entra em pânico pensando que alguém vai invadir a moradia: “Nós não sabemos quem são essas pessoas. Mesquita não tem hospital 24 horas, somente a UPA que está largada as traças. Se acontece um acidente grave com um deles, quem vai socorrer?”.