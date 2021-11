Clínica da Família Cosmorama, em Mesquita - Divulgação/ Rede Social

Clínica da Família Cosmorama, em MesquitaDivulgação/ Rede Social

Publicado 13/11/2021 15:30 | Atualizado 13/11/2021 18:55

Mais uma Clínica da Família em Mesquita se torna alvo de reclamações por meio da população. Desta vez, segundo alguns pacientes, a Clínica da Família Cosmorama está sem profissionais especializados e a estrutura para atendimento é precaria. O tempo de espera para uma consulta médica chega a 1 mês.



“Com todos estes problemas, deveriam ter continuado com o postinho da associação. Assim, não precisaríamos esperar mais de um mês pra sermos atendidos. Dentista só em janeiro, por exemplo. Um absurdo. Uma clínica tão grande e sem médicos. O prefeito não quer contratar, mas faz obras em parque de eventos. Estamos necessitados de mais investimento naquela clínica”, disse a mesquitense Sandra de Oliveira.



Ainda segundo o relato da moradora, assim como em outras unidades de saúde, o tempo de espera para entendimento em Mesquita está longo. Para se ter uma noção, a espera no atendimento a um clínico geral chega a 5 horas.



“Sr. Prefeito Jorge Miranda, reafirmo, precisamos de mais médicos. Ninguém pode esperar mais de um mês para ser atendido. É desumano”, exclamou Sandra.



O problema se estende a UPA de Edson Passos



Cerca de 5 horas é o tempo que um paciente está aguardando para ser atendido na Upa de Edson Passos, em Mesquita. A gravidade dos serviços prestados e atendimento vem sendo alarmados por moradores há um bom tempo. Em relatos enviados à nossa redação que está sempre atenta aos problemas da sociedade, moradores afirmam que os próprios profissionais da UPA ficam na porta informando aos pacientes que a unidade está sem atendimento.



“Quando eu precisei de um clínico geral, dei de cara com o segurança me redirecionando a outro posto de saúde. Meu caso era urgente, não podia ficar passeando pela cidade na busca de um atendimento digno. A Saúde de Mesquita está largada. Cadê nossas autoridades que não aparecem?”, reforçou Maria Vitória, moradora do Cosmorama.