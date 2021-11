Três jovens foram assaltados na Rua Doutor Manoel Pereira Reis, em Edson Passos - Reprodução

Três jovens foram assaltados na Rua Doutor Manoel Pereira Reis, em Edson PassosReprodução

Publicado 12/11/2021 12:53

A população de Edson Passos, em Mesquita, vem sofrendo com os constantes assaltos a mão armada nas ruas do bairro. Com o número de crimes aumento, mesquitenses chamam a atenção da prefeitura e prefeito para que a sensação de insegurança que se instala na região acabe. Os moradores comentam que criminosos andam sem medo, assaltando até em pontos mais movimentados.



Na última quarta-feira, dia 10 de novembro, três jovens foram assaltos por dois criminosos em uma motocicleta enquanto estavam sentados no portão de uma residência, localizada na Rua Doutor Manoel Pereira Reis. A dupla levou objetos pessoais e celulares das vítimas. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança da rua.



“O número de assaltos aqui no bairro está crescendo bastante. Em cada rua que se passa pelo menos, um morador já foi furtado. As ruas estão abandonadas. Não notamos a presença de equipe policial e de segurança por aqui. Estamos reféns dos bandidos. Precisamos que algo, urgentemente, seja feito”, disse a moradora Tânia.



Ainda segundo outro relato, devido aos crimes no bairro, motoboys que trabalham com os serviços de delivery estão cancelando as entregas na região com receio dos roubos. A moradora comenta que alguns ladrões chegam a assaltar os profissionais e utilizam mochilas iguais às das empresas de delivery nas costas para praticar o crime.



“Tudo isso é muito triste. Além do cliente não poder solicitar um serviço, o trabalhador, assim como a população, fica muito assustado. Estamos 24h vivendo com medo. Não sabemos quem verdadeiramente é profissional de bem ou assaltante”.



Preocupado, o motoboy Léo Lima disse que já foi roubado por duas vezes, uma em Edson Passos e outra no bairro Banco de Areia: “A prática é acionar nosso serviço, solicitando a encomenda, e quando vamos entregar, somos assaltados. Tomem cuidado com esses covardes que ficam roubando nós, motoboys. Precisamos de mais segurança nos bairros, Prefeito”.