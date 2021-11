Uma pistola, um carregador com 11 munições, dois rádios transmissores, um celular e farto material entorpecente foram apreendidos - Reprodução/ 20º BPM

Publicado 16/11/2021 21:34

Policiais Militares do 20º BPM, em Mesquita, flagraram e apreenderam quatro criminosos com farto material entorpecente, armas de fogo e dinheiro do tráfico durante patrulhamento no bairro da Coréia.

Segundo detalhes da ação, uma equipe estava em patrulhamento na Rua Carioca quando teve a atenção voltada para os quatro indivíduos em atitudes suspeitas.

Ao ser realizada a abordagem, foi encontrado o material: uma pistola HS-9 9 m.m, um carregador com 11 munições, dois rádios transmissores, um celular e farto material entorpecente.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para 53ª DP, em Mesquita, e posteriormente para a 54ªDP, em Belford Roxo, para medidas cabíveis.