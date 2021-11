As inscrições podem ser realizadas na Estrada Feliciano Sodré, nº 2931, Centro de Mesquita - Reprodução

As inscrições podem ser realizadas na Estrada Feliciano Sodré, nº 2931, Centro de MesquitaReprodução

Publicado 19/11/2021 10:00

Para a população de Mesquita, a alegria do circo pode se transformar em profissão. Isso porque o Programa de Formação em Artes Circenses da cidade está com vagas abertas para quem quer se especializar em acrobacia, equilibrismo, trapézio, tecido, malabares e portagem. As inscrições vão até o dia 30 de novembro.



Os interessados, com idade superior a 15 anos, obrigatoriamente, devem comparecer na sede da Subsecretaria de Cultura, com os seguintes documentos:



Candidatos com idade igual ou superior a 18 anos



- 2 fotos 3x4

- Carta de intenção

- Cópia da identidade ou do CPF

- Cópia do comprovante de residência

- Declaração escolar de matrícula no ensino fundamental ou médio ou certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio

- Atestado médico com data de até 30 dias anteriores a ser apresentado no dia do Teste de aptidão física



Candidatos com idade entre 15 e 17 anos



Todos os documentos listados acima, além de Cópia de Certidão de nascimento ou RG, Declaração de Anuência do Responsável e Cópia de identidade e do CPF de um responsável Legal



Ao todo, 30 alunos serão selecionados para formação de uma turma de capacitação de nível básico e médio, com duração de dois anos. As inscrições podem ser realizadas na Estrada Feliciano Sodré, nº 2931, Centro.