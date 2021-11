Publicado 17/11/2021 23:58

Com a falta de respostas e, consequentemente, soluções para os problemas dos moradores enviados a Prefeitura de Mesquita, alguns mesquitenses decidiram postar relatos de indignação em páginas de redes sociais. O alvo da vez são as diversas ruas esburacadas que podem ser vistas em bairros da cidade. Destaque para as localidades do Banco de Areia, Rocha Sobrinho e Vila Norma.



Segundo os depoimentos, a erosões estão afetando automóveis de moradores. Alguns precisaram realizar reparos e consertos que geram grande quantia financeira. Preocupado com a situação, o morador e motorista de aplicativo, Jorge Alves comenta que com as ruas e estradas do jeitos que estão, fica mais difícil de trabalhar.



“Não é a primeira vez que velho postar minha indignação. Nós moradores do Banco de Areia já nos unimos por diversas vezes para chamarmos os serviços da Prefeitura para nosso bairro, mas nada é feito. Acredito que assim como bairros mais populosos, todos temos direito de receber os devidos serviços públicos que a cidade oferece. Além da grande poeira que fica em algumas ruas, os buracos causam acidentes. Eu mesmo no mês passado acabei passando por um e furou meu pneu. Só ai foram 300 reais de gasto. Complicado”.



Coincidentemente , os três bairros mais citados por moradores fazem divisa com a Via Light, que liga os municípios do Rio de Janeiro a Nova Iguaçu, atravessando a cidade de Mesquita. O local já foi abordado por nossa página, devido ao número de acidentes e reclamações, como buracos e falta de sinalizações. “Isso é um cúmulo. Reclamos na própria Prefeitura de Mesquita e agora no facebook, mandamos relatos pro O Dia e ainda assim nada é feito. Nossa realidade está triste”, exclamou uma moradora.