Os agentes Oliveira e Maia encaminharam o animal para o Centro de Tratamento de Animais Silvestres (CETAS)Divulgação

Publicado 23/11/2021 23:12

Após denúncia, agentes do Grupamento Tático Ambiental de Mesquita (GTAM) encontraram e resgataram uma égua na Via Light, altura do bairro Rocha Sobrinho. O animal abandonado se encontrava em situação delicada, amarrado, sem comida e água e tendo espasmos musculares. As informações são dos agentes Oliveira e Maia.



Diante da situação crítica, a égua foi encaminhada ao Centro de Tratamento de Animais Silvestres (CETAS), que fica em Seropédica, onde receberá os cuidados e tratamentos adequados para recuperação.



O GTAM informa que ocorrências como esta podem ser feitas à Guarda Municipal através do telefone (21) 3589-8174, que funciona 24 horas por dia, ou pelo aplicativo do Colab.



Outros resgates



Recentemente, um filhote de gavião ferido foi resgato pelo Grupamento. Wanderley Fordiani, subsecretário de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, conta que a ideia é que essas demandas continuem:



“Queremos continuar atendendo todas as demandas de forma eficaz, preservando sempre a segurança dos animais e dos munícipes”.