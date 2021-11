A cobrança foi enviada por um morador da rua Florianópolis, na Vila Emil, em Mesquita - Reprodução

Publicado 23/11/2021 09:40 | Atualizado 24/11/2021 02:09

Se tem um aspecto que a população se mobiliza em prol de todos é para reclamar da falta de serviços apresentados pela Prefeitura de uma cidade. Em Mesquita, na Baixada fluminense, moradores se uniram para divulgar um vídeo que circula pelas redes sociais apresentando a falta de pavimentação asfáltica na rua Florianópolis, na Vila Emil. Esta é a segunda reclamação enviada ao Dia Mesquita em menos de uma semana, abordando a mesma cobrança.



No vídeo, o mesquitense Santiago apresenta algumas erosões na rua em que mora e solicita que algo por parte das equipes de serviços públicos seja feito imediatamente: “Alô, Prefeitura de Mesquita! Vamos fazer uma manutenção na rua Florianópolis. Secretaria de Obras, os moradores quando passam de carro por aqui estão sofrendo”. Confira:



Em vídeo, morador reclama de buracos em rua de Mesquita. #ODia pic.twitter.com/uaVmrZLTqx — Jornal O Dia (@jornalodia) November 23, 2021

Na última semana, mesquitenses lotaram páginas de redes sociais com relatos sobre a mesma falta de serviços. Destaque para os bairros Banco de Areia, Rocha Sobrinho e Vila Norma.



“Além da grande poeira que fica em algumas ruas, os buracos causam acidentes. Algumas pessoas trabalham com seu próprio automóvel pela cidade e precisam realizar reparos que geram grande prejuízo financeiro. Com as ruas e estradas do jeito que estão, fica mais difícil de trabalhar”, comentou o mesquitense e motorista de aplicativo Jorge Alves.



Postura do Prefeito divide opiniões



Durante o lançamento de seu programa de governo, com praças esportivas, ciclovia e equipamentos públicos, o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, provocou Eduardo Paes: “É para deixar o Parque Madureira com vergonha”. Moradores não concordaram com a postura do representante e criticaram:



“Ele só quer construir praças, parques e ciclovias. Ficar levantando erros e acertos dos colegas é fácil, quero ver construir e entregar um Hospital Municipal 24 horas para a população de Mesquita”, disse Rodrigo Nunes.