Programação de imunização contra covid em Mesquita - Reprodução

Programação de imunização contra covid em MesquitaReprodução

Publicado 23/11/2021 23:59 | Atualizado 24/11/2021 00:00

A vacinação contra covid-19 em Mesquita nesta quarta-feira, dia 24 de novembro, será destinada para todos os mesquitenses a partir de 12 anos de idade, com a primeira e segunda dose. Além disso, qualquer pessoa a partir de 18 anos que já tenha tomado a segunda dose da vacina há pelo menos cinco meses, já pode receber a terceira dose do imunizante.

As clínicas da família São José, Jacutinga e Cosmorama e o Centro de Vigilância em Saúde Paraná aplicam as vacinas das 8h às 17h.



Em Mesquita, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar.