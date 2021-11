UPA de Edson Passos, em Mesquita - Reprodução

Publicado 25/11/2021 11:00

Recentemente, os postos de saúde espalhados pela cidade do Rio de Janeira têm ficado lotados, com pacientes apresentando os sintomas da influenza, como dor de cabeça, dor no corpo, calafrios, febre, entre outros. Devido ao aumento de casos e repercussão da doença, moradores de Mesquita estão assustados e com receio do que pode vir pela frente.



Trazendo o caso para a realidade de muitos mesquitenses, a falta de profissionais especializados e demora no atendimento na UPA de Edson Passos preocupa os moradores, caso necessitem de alguma urgência.



Lohaine Paes, moradora do Cosmorama, informou que a Unidade de Pronto Atendimento do município está muito cheia. A jovem chegou no local em busca de atendimento às 15h, e só foi atendida após seis horas, com muito sofrimento: “Eu fiquei com medo, pois os sintomas são muito parecidos com os da covid-19. Fico pensando caso a virose se propague, como vai ser os atendimentos de urgência naquele lugar”.



Uma segunda mesquitense também precisou de atendimento e saiu indignada com o serviço prestado: “Além do mau atendimento, fomos recebidos sem muitos aparatos. Aqui em casa estamos todos com esses sintomas. Fomos na UPA de Edson e o médico só passou dipirona. Atendimento zero. Cadê os cuidados que a Prefeitura relata oferecer para a população?”, comentou a moradora Fabiola Dias.



O coordenador do boletim InfoGripe, da FioCruz, Marcelo Gomes confirmou que o reaparecimento dos outros vírus respiratórios já apontava que mais cedo ou mais tarde a Influenza poderia reaparecer. Com o aumento de casos, municípios já começaram a convocar seus moradores para comparecerem aos postos de saúde e se protegerem.