Agentes realizaram o serviço de retirada de barricadas na Rua Inácio Serra, Chatuba - Divulgação

Publicado 24/11/2021 17:41

Policiais Militares do 20º BPM, em Mesquita, promoveram uma operação para retirada de barricadas no bairro da Chatuba. Além de retirar os obstáculos colocados por criminosos da região, PMs prenderam um criminoso e apreenderam drogas.

Operação terminou com drogas apreendidas e criminoso preso Divulgação

Segundo detalhes do Batalhão, equipes estavam realizando o serviço na Rua Inácio Serra, quando avistaram criminosos que fugiram do local com a aproximação dos PMs.Após ser realizado cerco tático, um indivíduo, que não teve a identidade revelada, foi flagrado com farto material entorpecente e um rádio transmissor.A guarnição encaminhou o acusado e o material à Delegacia de Polícia onde foi registrada a ocorrência.