Durante as cinco horas de ação, foram realizados 216 testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C - Divulgação

Publicado 08/12/2021 21:00

Em alusão ao Dezembro Vermelho, mês da Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids, equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenadoria de Diversidade Sexual de Mesquita estiveram presentes na Praça Elizabeth Paixão, no Centro, promovendo uma ação para conscientizar a população.



Durante as cinco horas de ação, foram realizados 216 testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Profissionais da Saúde também distribuíram cartilhas informativas e preservativos.



A moradora Jeni Mendonça, de 75 anos, estava passando pela praça e resolveu fazer um dos testes: “Não custa a gente fazer. Afinal, somos humanos. E é importante que estejamos sempre conscientizados”, opina.



Em Mesquita, a população encontra testes rápidos de HIV em todas as clínicas da família. Além disso, o tratamento é disponibilizado no Centro Municipal de Saúde Paraná, que é referência municipal e núcleo central do programa.



“Sabemos que muitas pessoas têm medo e se sentem receosas, mas fazemos todo um aconselhamento antes e depois do teste. E esse aconselhamento é feito através dos enfermeiros, sanando dúvidas e mostrando que há tratamento seguro e eficaz para o HIV”, explica Silvio Diniz, coordenador da Vigilância Epidemiológica de Mesquita.