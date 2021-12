Publicado 30/12/2021 17:00

O município de Mesquita informou que foi decretado ponto facultativo no dia 31 de dezembro (sexta-feira), em virtude do Ano Novo. Por isso, as Unidades de Atenção Básica de Saúde não estarão funcionando.



Segundo a pasta, o atendimento realizado nas unidades, bem como a vacinação contra a covid-19 e gripe, voltará a ocorrer na segunda-feira (3).