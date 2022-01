Deputado Filippe Poubel verificou escala médica e conversou com pacientes que aguardavam atendimento - Divulgação

Deputado Filippe Poubel verificou escala médica e conversou com pacientes que aguardavam atendimento Divulgação

Publicado 24/01/2022 20:20

Problemas na triagem de pacientes, longo tempo de espera e ausência de protocolo para atendimento de covid-19 foram algumas das irregularidades identificadas pelo deputado estadual Filippe Poubel durante visita à UPA de Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense.



Nas ultimas semanas, moradores já haviam denunciado ao



Segundo o balanço apresentado, apesar de o quadro de médicos estar completo com seis profissionais, pacientes aguardavam, em média, quatro horas para serem atendidos: “Não havia separação entre pacientes já com teste positivo para a covid das pessoas que aguardavam atendimento. Isso não pode acontecer porque coloca todos em risco de contaminação”, alertou Filippe Poubel.

na triagem de pacientes, longo tempo de espera e ausência de protocolo para atendimento de covid-19 foram algumas daspelo deputado estadual Filippe Poubel durante visita à, em, na Baixada Fluminense.Nas ultimas semanas, moradores já haviam denunciado ao Dia Mesquita sobre o descaso com pacientes na Unidade de Pronto Atendimento da cidade.Segundo o balanço apresentado, apesar de o quadro de médicos estar completo com seis profissionais, pacientes aguardavam, em média, quatro horas para serem atendidos: “. Isso não pode acontecer porque coloca todos em risco de contaminação”, alertou Filippe Poubel.

O deputado também chamou de “desumana” a falta de refrigeração dentro da UPA, com o forte calor prejudicial aos pacientes e também aos profissionais que trabalham no local.



“É um absurdo o que encontramos, parecia uma sauna ao invés de unidade de saúde. Estou comunicando ao governador e ao secretário estadual de Saúde para solucionar com urgência o problema da falta de manutenção do sistema de ar-condicionado, tem equipamentos parados e outros em condições ruins de funcionamento”, afirmou.