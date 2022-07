Nesta quarta-feira (13), rolou Mesquita em Ação na Rua Eugênio Soares, no bairro Juscelino - Divulgação/ PMM

A Prefeitura de Mesquita realiza o ‘Mesquita Em Ação’ nesta sexta-feira, 15 de julho, na Rua Tenente Aldir Soares Adriano, no bairro Cruzeiro do Sul. O evento acontece entre 9h e 13h, e entre as ações gratuitas previstas estão o atendimento aos programas Auxílio Brasil, Cadastro Único e Vale Social.



Além disso, a ação irá contar com isenção de documentos, atendimento odontológico, emissão de carteira de trabalho digital, e quem quiser cuidar do visual e do corpo poderá aproveitar os serviços de maquiagem, cílios, corte de cabelo e barbearia.



“Nós montamos um cronograma extenso, para chegar onde não conseguimos regularmente. Então, a partir de agora, os mesquitenses estarão vendo muito mais ações como esta pela cidade. Assim, nós chamamos a atenção dos munícipes para algo que é direito deles e nosso dever”, defende a subsecretária municipal responsável pelo setor, Nara Cristina Lucena.



Ainda segundo a pasta, a ação conta com profissionais de diversas áreas e garante ao cidadão mesquitense mais acessibilidade aos serviços públicos.

