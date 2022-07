Prefeitura intensifica campanha de vacinação - Divulgação

Prefeitura intensifica campanha de vacinaçãoDivulgação

Publicado 15/07/2022 18:24

O município de Mesquita, na Baixada Fluminense, segue com a imunização contra a Covid-19. Pessoas com 40 anos ou mais já podem ser vacinadas com a segunda dose de reforço, conhecida por alguns como a quarta dose. Porém, a terceira aplicação deve ter sido realizada há, pelo menos, quatro meses. Na cidade, há cinco unidades de saúde que aplicam o imunizante.



A pasta reforça que a imunização geral contra o coronavírus no município segue para todos os munícipes a partir de 5 anos de idade, com ou sem comorbidades ou deficiências permanentes.



Para completar o esquema vacinal, os munícipes devem comparecer a uma das cinco unidades de saúde que aplicam o imunizante e levar CPF, além do cartão de vacinação com as doses anteriores.



Postos de imunização



Clínica da Família São José (Av. União 673, Santa Terezinha).

Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco, s/nº).

Clínica da Família Cosmorama (Av. Baronesa de Mesquita, s/nº).

Clínica da Família França Leite (Av. Coronel França Leite 732, Chatuba).

Centro de Vigilância em Saúde Paraná (Rua Paraná 557, Centro).



A vacinação das crianças acontece somente na Vila Olímpica Municipal, localizada no Cosmorama, em frente à estação Edson Passos, e no Centro de Vigilância em Saúde Paraná, que fica no Centro da cidade.