Mais de 380 pessoas receberam atendimento no bairro Juscelino - Divulgação/ PMM

Publicado 15/07/2022 22:40

Após passar por três bairros nesta semana, o Mesquita em Ação, mobilização que levou oportunidades assistenciais, de saúde, beleza, educação e informações à população, chega ao Conjunto Tetracampeão, no bairro Cosmorama, neste sábado (16).



Design de sobrancelhas e Auxílio Brasil são alguns dos diversos serviços disponíveis nos locais. Para Nara Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social, esse é um trabalho coletivo que busca resultados positivos.



“Todos os serviços e atendimentos ofertados nas ações do nosso cronograma já são disponibilizados em nossos equipamentos, mas esse contato mais próximo fortalece o compromisso com a população. É a oportunidade para que nossas equipes possam dialogar com esse morador e, assim, demonstrar tudo aquilo que ele, como cidadão, tem direito. E reforçar, também, a confiança”, esclarece.



Na última quarta-feira, 13 de julho, foi a vez das equipes da prefeitura movimentarem a rua Eugênio Soares, em Juscelino. A mobilização levou oportunidades assistenciais, de saúde, beleza, educação e informações à população. Das 9h às 13h, mais de 380 pessoas receberam atendimento. Na sexta, dia 15, foi a vez do Cruzeiro do Sul.

Uma agenda extensa foi elaborada pela Assistência Social de Mesquita para as próximas semanas, com ações sociais acontecendo às quartas, sextas e sábados.



Serviços e atendimentos no Conjunto Tetracampeão



Design de sobrancelhas, Auxílio Brasil, isenção para emissão de documentos, CadÚnico, Vale Social, Carteira de Trabalho Digital, Cartão de Estacionamento para Idosos e Deficientes, barbearia, corte de cabelo, maquiagem e tranças. O Centro Especializado de Odontologia de Mesquita cuida da saúde bucal, com aplicação de flúor.