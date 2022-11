Vacinação contra covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades - BEA SILVA

Vacinação contra covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades BEA SILVA

Publicado 25/11/2022 08:30

A cidade de Mesquita começou a vacinar as crianças de 6 meses a 2 anos de idade que possuem comorbidades ou deficiência permanente contra a covid-19.



A imunização acontece em três postos: o Centro de Vigilância em Saúde Paraná, a Clínica da Família França Leite e a Vila Olímpica Municipal. A distribuição de senhas para a vacinação contra covid-19 nas três unidades acontece no mesmo horário de segunda a sexta, das 8h às 16h. Aos sábados, porém, a Clínica da Família França Leite também distribui senhas para vacinação contra covid-19, mas das 8h às 11h.



Para receber a vacina, é preciso apresentar o CPF ou cartão do SUS da criança e a caderneta de vacinação, além do comprovante de comorbidade.



Comorbidades: valvopatias, síndrome de down, cirrose hepática, pneumopatias crônicas graves, obesidade mórbida, doenças cardiovasculares, insuficiência e arritmias cardíacas, cardiopatia hipertensiva e congênita, síndromes coronarianas, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, ou pessoas que possuem próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados.



Segundo a pasta, as crianças devem, necessariamente, estar acompanhadas dos pais ou de algum responsável legal. “Agora que o Ministério da Saúde aprovou a vacinação para esse público e recebemos algumas doses específicas, podemos dar início a essa imunização. Depois que tivermos alcançado essas crianças, iremos chamar as demais, aos poucos. A ideia é abranger toda a população”, explica a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita, Sabrina Louroza.



Confira abaixo os endereços dos locais de vacinação e seus respectivos horários de funcionamento.





- Centro de Vigilância em Saúde Paraná - Rua Paraná 557, no Centro.





- Clínica da Família França Leite - Rua Coronel França Leite 732, na Chatuba.





- Vila Olímpica Municipal - Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama.