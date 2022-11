Repartições públicas de Mesquita terão expediente alterado por jogos do Brasil - TIAGO FERRAZ

Publicado 24/11/2022 20:22

As repartições públicas de Mesquita terão expediente alterado nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Assim, a Prefeitura de Mesquita e demais órgãos da administração pública municipal terão seu funcionamento das 9h às 15h. Já as unidades de Atenção Básica em Saúde funcionarão das 8h às 15h.



Em função dos próximos dois jogos, também serão alterados os horários de funcionamento das repartições públicas de Mesquita. Então, fica estabelecido que no dia 28 de novembro, segunda-feira, o expediente será das 9h ao meio-dia. Já no dia 2 de dezembro, sexta-feira, o início será às 9h e se encerrará às 15h.



Com isso, as unidades de Atenção Básica em Saúde também funcionarão em horário diferente. No dia 28 de novembro, o expediente terá início às 8h e se encerrará ao meio-dia. Já no dia 2 de dezembro, será das 8h às 15h.