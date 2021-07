Nesta quarta-feira, o Equador iniciou a vacinação contra a covid-19 de adolescentes - AFP

Publicado 21/07/2021 17:40

Quito - O Equador iniciou nesta quarta-feira, 21, a vacinação contra a covid-19 de adolescentes com doenças graves e grávidas, informou o Ministério da Saúde.

"A partir de 21 de julho, será vacinada a população de 12 a 17 anos com doenças agravantes e as adolescentes grávidas a partir de 12 semanas de gestação", destacou a pasta em um comunicado.

Neste país de 17,5 milhões de habitantes, cerca de 11,9 milhões de pessoas completaram até agora o esquema vacinal contra a covid-19. Outros 4,6 milhões receberam a primeira dose.

A meta do governo do presidente Guillermo Lasso, que assumiu o poder em 24 de maio, é vacinar nove milhões de pessoas nos primeiros cem dias de gestão. Uma vez cumprido este objetivo, continuará com a imunização da população de 12 a 17 anos sem doenças agravantes.

Os adolescentes receberão as vacinas da sociedade germano-americana Pfizer/BionNTech, considerando a aprovação de emergência da Agência Europeia de Medicamentos e a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês).

O Equador registra mais de 477.946 casos de covid-19 e 30.744 falecidos. A cifra de óbitos aumentou após um reajuste no informe oficial de mortos pela pandemia.