Israel foi um dos primeiros países a iniciar a campanha de vacinação em larga escala, em dezembro de 2020 - Divulgação

Publicado 18/08/2021 09:06

Novas restrições entraram em vigor nesta quarta-feira, 18, em Israel, que na véspera registrou o maior número de contágios desde janeiro, apesar de uma grande campanha de vacinação contra a covid-19.

O governo restabeleceu a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação ou do teste PCR negativo para entrar em restaurantes, hotéis, museus e bibliotecas, assim como para assistir eventos culturais e esportivos. A medida também é aplicada a locais de culto que recebem mais de 50 fiéis.



O governo restabeleceu em julho a obrigação do uso de máscaras e locais públicos e espaços fechados. Na terça-feira, as autoridades sanitárias anunciaram mais de 8.700 novos contágios, o maior número no país desde janeiro.

Israel foi um dos primeiros países a iniciar a campanha de vacinação em larga escala, em dezembro de 2020, graças a um acordo com a Pfizer, que entregou rapidamente milhões de doses ao Estado hebreu em troca de dados sobre o efeito e a efetividade de seu fármaco na população. A campanha permitiu reduzir drasticamente o número de casos.



Nas últimas semanas, no entanto, os contágios voltaram a registrar alta devido à variante delta entre adultos não vacinados, mas também entre pessoas vacinadas há mais de seis meses.



Por este motivo, Israel começou a aplicar a terceira dose da vacina em pessoas com 50 anos ou mais, apesar do apelo da Organização Mundial da Saúde (OMS) contra a medida para que os países mais pobres consigam receber mais vacinas.



O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, respondeu que a administração das doses de reforço em Israel, um país de nove milhões de habitantes, não afetaria as reservas mundiais e, ao mesmo tempo, permitiria provar a eficácia da terceira dose.



Bennett advertiu que o país poderia adotar um novo confinamento em setembro, mês de celebração de várias festas judaicas, caso a situação não melhore.



Israel tem um balanço de mais de 950 mil pessoas infectadas por covid-19, com 6.700 mortes.



Mais de 5,4 milhões de pessoas já receberam duas doses da vacina e quase 1,1 milhão a terceira.