Publicado 30/12/2021 23:03 | Atualizado 30/12/2021 23:06

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam nesta quinta-feira (30/12), um traficante e apreenderam uma farta quantidade de drogas, na Rua Coronel França Leite, no bairro Cabral, em Nilópolis, após uma troca de tiros com bandidos.

Na ação, os agentes tiveram a atenção voltada para um grupo de homens armados e comercializando drogas no local. Na abordagem, os bandidos dispararam tiros contra os policiais militares, que tiveram que revidar. Após o tiroteio, um criminoso foi preso alvejado com um tiro na perna direita, sendo socorrido no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.



A ocorrência com todo o material apreendido e o preso foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).



MATERIAL APREENDIDO



01 Rádio Transmissor

220 Cápsulas de Cocaína

533 Sacolés de Maconha

122 Pedras de Crack