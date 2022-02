O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações - Márcio Leandro / Detran-RJ

O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomeraçõesMárcio Leandro / Detran-RJ

Publicado 09/02/2022 15:11 | Atualizado 09/02/2022 15:17

Nilópolis - O Detran-RJ realiza neste sábado (12/02), mais um mutirão de serviços. Será o 52º oferecido pelo departamento desde o início da pandemia. No posto de Nilópolis, no Centro, haverá vagas para os serviços de habilitação, veículos e identificação civil e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).



Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas começaram a ser disponibilizadas a partir desta quarta-feira (09/02).



Para os serviços veiculares, estarão disponíveis: primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros. O atendimento será das 8h às 13h.



Já para os serviços de habilitação: primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva. O atendimento será das 8h às 12h.



Para os serviços de carteira de identidade, e solicitação das carteiras da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), o atendimento será o das 8h às 14h.



O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações.



O posto do Detran-RJ, em Nilópolis, fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1508, no Centro.