As crianças só poderão tomar o imunizante com a presença do responsávelDivulgação / PMN

Publicado 07/02/2022 18:29 | Atualizado 07/02/2022 19:32

Nilópolis - A volta às aulas chegou com uma novidade: a vacinação nas escolas municipais. Os alunos que ainda não se imunizaram ou estão próximos da data para tomar a segunda dose, poderão se vacinar na sua unidade escolar a partir desta terça-feira (08/02). As crianças só poderão tomar o imunizante com a presença do responsável.



A vacinação das crianças nas escolas será apenas para a faixa etária dos 5 aos 11 anos.

Confira abaixo os locais, dias e horários:



8 de fevereiro



9h: Washington Bittencourt, Nilo Peçanha e CEI Pequetita.

14h: Washington Bittencourt.



9 de fevereiro



9h: Jorge Deocleciano, CIEP 186 Novo Horizonte e CIEP 136 Stella de Queiroz.

14h: Jorge Deocleciano.



10 de fevereiro



9h: Edyr Ribeiro, José D'Alessandro e CEI Maria Luísa.

14h: Margarida Sabino.



11 de fevereiro



9h: CEI Isaura, CIEP 028 Cabana e CEI Regina Sessim.



14h: Maria da Conceição.



14 de fevereiro



9h: Ribeiro Gonçalves e Sagrado Coração.



15 de fevereiro



9h: CEI Celso Duarte, Consuelo Estruc e CEI Nelson A. David.

14h: Benigno Ribeiro e Consuelo Estruc.



16 de fevereiro



9h: Companheiros de Maryland, Orlando Hungria e E.M. Poeta.

14h: Companheiros de Maryland.



17 de fevereiro



9h: E.M. Paull Harris e E.M. Mkhail Jarjous.

14h: E.M. Paull Harris e E.M. Mkhail Jarjous.