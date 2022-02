A ocorrência foi registrada na 54ª DP com todo o material apreendido e os presos, que confessaram pertencer ao tráfico local - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência foi registrada na 54ª DP com todo o material apreendido e os presos, que confessaram pertencer ao tráfico localDivulgação / 20º BPM

Publicado 06/02/2022 23:56 | Atualizado 06/02/2022 23:58

Nilópolis - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam, no final da tarde deste sábado (05/02), uma farta quantidade de drogas, em ação de patrulhamento na Estrada General Olímpio da Fonseca, no bairro Olinda, em Nilópolis. Ainda na operação, dois bandidos foram presos.

A prisão e a apreensão aconteceu, depois que os policiais miliares tiveram a atenção voltada para alguns homens suspeitos com mochilas e sacolas plásticas. Ao perceberam a aproximação dos agentes, eles fugiram, sendo que dois deles foram presos, após um cerco na área.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo) com todo o material apreendido e os presos, que confessaram pertencer ao tráfico local.



MATERIAL APREENDIDO

2 Rádios transmissores

195 Pinos de cocaína

116 Sacolés Maconha

31 vidros de Loló