Nilópolis - A volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino de Nilópolis, acontecerá na próxima segunda-feira (07/02) com o Ensino Fundamental 1 e 2. No dia 14 de fevereiro, será a vez da Pré-escola (infantil 4 e infantil 5) e, no dia 16 de fevereiro, com o retorno da Creche (berçário ao infantil 3).



As unidades já estarão abertas a partir do dia 7 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) iniciará a semana de acolhimento às famílias. Esse encontro fornecerá aos profissionais da educação pistas para um acolhimento mais amoroso e gerador de confiança.

A SEMED reforçará ainda todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 nas escolas de Nilópolis, como, o uso de máscara, distanciamento e álcool em gel.