Os nilopolitanos agora terão até o dia 15 de fevereiro para pagar o IPTU com o valor reduzido - Divulgação / IPTU

Publicado 01/02/2022 23:55 | Atualizado 02/02/2022 00:02

Nilópolis – A Prefeitura de Nilópolis, por conta do atraso na entrega dos carnês de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022, em razão da variante Ômicron da Covid-19, e atendendo os pedidos dos moradores, prorrogou o desconto de 10% da Cota Única do IPTU. Os nilopolitanos agora terão até o dia 15 de fevereiro para pagar o IPTU com o valor reduzido.Para emitir o carnê online, os nilopolitanos podem acessá-lo de forma online no site: http://bit.ly/iptunilopolis