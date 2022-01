A testagem rápida com cotonete o resultado sai após 20 minutos - Divulgação / PMN

Publicado 30/01/2022 16:24 | Atualizado 30/01/2022 16:26

Nilópolis - A partir de segunda-feira (31/01), o Ginásio do Centro de Eventos de Nilópolis, no bairro Frigorífico, será o único local de testagem para pessoas que tenham suspeita de Covid-19, em Nilópolis. O atendimento será realizado das 9h às 16h, com distribuição de senhas até 15h. Após esse horário, os moradores podem procurar a UPA Juscelino Kubitschek, no Centro, para realizar o exame.

Na última quinta-feira (27/01), foram realizados 426 testes na Escola Municipal Deocleciano e no ginásio, com um total de 17,3% de resultados positivos. Os dois pontos começaram a funcionar no dia 17 de janeiro. Diante da diminuição da procura pelos testes, porque as crianças vão voltar às aulas, o ponto do Deocleciano será desativado.

Na semana anterior à transferência dos locais, a Secretaria de Saúde iniciou a testagem rápida com cotonete (antígeno por swab), cujo resultado sai após 20 minutos. Ele é indicado para quem tem síndrome gripal (dores de cabeça, febre e congestão nasal).

Os testes são realizados por enfermeiros e técnicos de enfermagem que receberam treinamento durante dois dias para a realização dos exames. Além desse, a rede dispõe do teste do dedinho (rápido), indicado para pessoas com sintomas leves.

Em casos em que haja necessidade de realizar o sequenciamento genético com carga viral, a Secretaria dispõe também do RT-PCR (também com cotonete). O resultado sai em 48 horas.

Os exames só são recomendados para pacientes com sintomas, que tiveram contato com quem apresentou resultado positivo para Covid-19 ou receberam encaminhamento do médico para fazer o teste.

Campanha de vacinação

A campanha de vacinação continua nos postos de saúde da rede municipal. Desde o início da aplicação da vacina, a porcentagem da população vacinável imunizada com a primeira dose é de 91%, segunda dose 72% e terceira dose 49%.

Ginásio do Centro de Eventos

Rua Carmela Dutra, sem número, Frigorífico

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com distribuição de senha até 15h.