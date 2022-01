Os idosos devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e um documento de identificação e cartão do SUS ou CPF - Divulgação / PMN

Os idosos devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e um documento de identificação e cartão do SUS ou CPFDivulgação / PMN

Publicado 30/01/2022 16:16 | Atualizado 30/01/2022 16:17

Nilópolis - A partir desta segunda-feira (31/01), idosos de 80 anos ou mais poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19, em Nilópolis. A prioridade é para pessoas com comorbidades ou imunossupressão (autoimunes). Eles devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e um documento de identificação e cartão do SUS ou CPF. O ponto de vacinação será na 1ª Igreja do Nazareno, na Rua João Pessoa, 1469, no Centro.



Imunossupressão (autoimunes)

São imunossuprimidas pessoas que realizam quimioterapia para tratamento de câncer, transplantados, com HIV, pacientes que realizam hemodiálise e que possuem doenças inflamatórias crônicas.



Comorbidades



Pessoas com comorbidades têm doenças como pressão alta, diabetes, obesidades, doenças renais, cardiovasculares, asma e depressão.