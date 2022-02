A ocorrência com a arma e as munições foi registrada na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência com a arma e as munições foi registrada na 57ª DPDivulgação / 20º BPM

Publicado 31/01/2022 19:27 | Atualizado 31/01/2022 19:28

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam, na noite deste domingo (30/01), um revólver calibre 38 e munições, na Rua Marques Canário, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nilópolis.



A ação dos policiais militares aconteceu depois que os agentes atenderam um chamado pelo Disque 190, onde localizaram uma vítima de tentativa de roubo. Após buscas na área, os policiais localizaram um veículo Jeep abandonado, com o revólver e as munições.

A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).