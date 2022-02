A cabine do bairro Novo Horizonte foi inaugurada no final de 2021 - Divulgação / 20º BPM

A cabine do bairro Novo Horizonte foi inaugurada no final de 2021Divulgação / 20º BPM

Publicado 01/02/2022 23:38 | Atualizado 01/02/2022 23:41

Nilópolis - O 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) com o intuito de aumentar ainda mais a segurança de toda a sua área de cobertura (Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis) reativou todos as cabines de atuação dos policiais militares nos três municípios.

A cabine do Pórtico de Olinda foi reinaugurada na semana do Natal em 2021 Divulgação / 20º BPM

Em solo nilopolitano, foram reativadas duas cabines: a do bairro Novo Horizonte, na saída da Via Light, quase no limite com o município de São João de Meriti, além da unidade no Pórtico de Olinda, na divisa da cidade com o bairro de Anchieta, no Rio de Janeiro.