A Travessa João Paulo Ferreira Lós, próxima do Pórtico de Olinda, um novo asfalto - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 01/02/2022 19:19

Nilópolis - A Travessa João Paulo Ferreira Lós, próxima ao Pórtico de Olinda, em Nilópolis, recebeu nesta segunda-feira (31/01), um novo asfalto. Uma equipe da Prefeitura, responsável pela colocação do piso, fez a colocação do asfalto, aguardado pelos nilopolitanos do bairro, há mais de 40 anos. O chão da rua anteriormente era de cimento e, antes da ação, funcionários fizeram a manutenção da rede de drenagem do local, onde moram 12 famílias.

O prefeito Abraaõzinho acompanhou a colocação do novo asfalto Giulia Nascimento / PMN “Estou muito feliz porque a Prefeitura trouxe benfeitorias para os moradores da Travessa João Paulo Ferreira Lós. Sei que é obrigação nossa, mas era um sonho dos moradores que estamos conseguindo concretizar. Além daqui, estamos avançando com obras em outras travessas da cidade”, afirmou o prefeito Abraãozinho (PL), ao lado dos vereadores Alvinho e Rafael Nobre, que foram acompanhar a obra.

O chão da rua anteriormente era de cimento e, antes da ação, funcionários fizeram a manutenção da rede de drenagem do local, onde moram 12 famílias Giulia Nascimento / PMN Morador da travessa e filho de dona Marilda Gonzales, de 79 anos, o motorista de aplicativo André Gonzales, 50 anos, comemorou junto com a mãe e a irmã a chegada do asfalto à sua rua. “Esperamos essa obra por 40 anos, mas ela chegou”, agradeceu André, que levou a filha Ana Clara para brincar na Praça Joaquim Manoel Casimiro, recém-inaugurada pela Prefeitura.