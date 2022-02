Os menores devem ir acompanhados de pais ou responsáveis - Divulgação / PMN

Os menores devem ir acompanhados de pais ou responsáveisDivulgação / PMN

Publicado 31/01/2022 19:43 | Atualizado 31/01/2022 20:08

Nilópolis - O Complexo de Saúde Jorge David, no Centro, de Nilópolis, é o ponto de vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, nesta semana (31/01 a 04/02), no município. Em pouco mais de uma semana, 2.318 dos 16.321 menores, nesta faixa etária já foram imunizados. Os menores devem ir acompanhados de pais ou responsáveis, que precisam portar documento de identidade da criança com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação.



No caso de menores com comorbidades, é preciso levar também documento que comprove a doença. O Complexo de Saúde Jorge David fica na Rua Senador Fernando Mendes, 1316, perto do Clube Nilopolitano, no Centro, com atendimento das 9h às 16h.