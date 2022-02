A área de lazer recebeu melhorias na pintura, iluminação, no campo, parquinho e no espaço gourmet - Giulia Nascimento / PMN

A área de lazer recebeu melhorias na pintura, iluminação, no campo, parquinho e no espaço gourmetGiulia Nascimento / PMN

Publicado 01/02/2022 18:33 | Atualizado 01/02/2022 19:02

Nilópolis - Uma demanda solicitada pelos moradores, e principalmente as crianças do bairro Olinda, em Nilópolis, foi atendida pela Prefeitura. Na última quinta-feira (27/01), a Praça Professora Ondina Gomes de Melo, mais conhecida como Praça do Zenóbio, foi entregue reformada e reestruturada aos nilopolianos da área.

A área de lazer recebeu melhorias na pintura, iluminação, no campo, parquinho e no espaço gourmet. "Os adultos, jovens e crianças do bairro já podem se divertir. Pedimos que a população ajude a cuidar e conservar a praça", salientou Flávio Vergueiro, secretário de Obras.

O prefeito Abraãozinho (PL) esteve na reinauguração da praça e brincou com as crianças Giulia Nascimento / PMN Além do prefeito Abraãozinho (PL) e Flávio Vergueiro, também estiveram presentes a reinauguração, a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), o chefe de Gabinete Caio de Araújo, o secretário de Governo Rodrigo Duarte, o secretário de Meio Ambiente Dean Senra, o secretário de Transporte Ricardo Galego e o vereador Alvinho.