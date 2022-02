Nilópolis

Polícia Militar reativa todas as cabines em Nilópolis

Em solo nilopolitano, o 20º BPM reativou duas cabines: a do bairro Novo Horizonte, na saída da Via Light, além da unidade no Pórtico de Olinda

Publicado 01/02/2022 23:38 | Atualizado há 19 horas