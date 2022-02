Os menores devem ir acompanhados de pais ou responsáveis - Divulgação / PMN

Os menores devem ir acompanhados de pais ou responsáveisDivulgação / PMN

Publicado 02/02/2022 23:35 | Atualizado 02/02/2022 23:38

Nilópolis - O Complexo de Saúde Jorge David, no Centro, de Nilópolis, é o ponto de vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Eles devem ir acompanhados de pais ou responsáveis, que precisam portar documento de identidade da criança com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação.



No caso de menores com comorbidades, é preciso levar também documento que comprove a doença.

O Complexo de Saúde Jorge David fica na Rua Senador Fernando Mendes, 1316, perto do clube Nilopolitano, no Centro, com atendimento das 9h às 16h, menos no sábado, dia 5 de fevereiro, quando o posto funcionará das 9h às 12h.