A obra de contenção no bairro Cabuís está sendo realizada pela empresa SEEL - Serviços Especiais de Engenharia Ltda - Divulgação / PMN

Publicado 03/02/2022 23:50 | Atualizado 03/02/2022 23:57

Nilópolis - "Agora eu vou dormir sossegado", essa foi a frase mais usada pelos moradores da Rua Sargento Manoel Rodrigues, no bairro do Cabuís, em Nilópolis. O brilho no olhar indicou esperança em dias melhores. Há um mês iniciou-se a obra de contenção da encosta no bairro. Após anos de espera, a obra já está sendo feita e tem previsão para ser entregue ainda este ano, fruto da parceria da Prefeitura de Nilópolis com o Governo do Estado, gerando bons frutos para o município.

O prefeito Abraãozinho acompanhou os trabalhos, ao lado de autoridades municipais, e conversou com alguns moradores Divulgação / PMN Emocionada, a moradora Sandra Gomes de Medeiros, de 59 anos, contou que já teve que abrir um buraco em seu quarto para o marido sair para trabalhar após o desabamento do barro. "Vivia chamando a Defesa Civil. Essa obra está sendo séria e estão fazendo o necessário para as pessoas que estão correndo risco. Estou indo dormir bem mais tranquila", disse a dona de casa, que mora no bairro há quase 30 anos.

As obras de contenção contou, nesta quinta-feira (03/02), com o acompanhamento do prefeito Abraãozinho (PL). “Fizemos uma reunião neste local e um dos pedidos dos moradores era justamente essa encosta. Prometemos empenho para buscar recursos para a obra ser executada. A Secretaria das Cidades aprovou o projeto e hoje estamos aqui contemplando o início dessa grande obra que vai trazer segurança e dignidade aos moradores”, disse o chefe do Executivo nilopolitano.

A obra está sendo realizada pela empresa SEEL - Serviços Especiais de Engenharia Ltda - e o engenheiro coordenador da obra, Cristiano Ramos, explicou todo o trabalho. "Faremos o grampeamento do solo, depois vamos para a parte do concreto projetado e, por último, a drenagem. Vamos drenar toda a água que desagua aqui na parte de baixo do terreno".

Também estiveram presentes a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), e outras autoridades municipais, além do presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Nobre (PTB).